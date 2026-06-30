Marocco, nasce a Casablanca il primo sportello antiviolenza per italiane all’estero

Un punto di ascolto, assistenza e sostegno dedicato alle donne italiane che vivono oltre i confini nazionali. A Casablanca, in Marocco, è stato attivato il primo sportello antiviolenza all’estero rivolto alle cittadine italiane e italo-marocchine vittime di violenza, un’iniziativa che punta a offrire un aiuto concreto a chi si trova in condizioni di fragilità lontano dall’Italia.

A fare il punto sul progetto è stata la deputata del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari, che nei giorni scorsi si è recata a Casablanca insieme all’avvocata Adalgisa Ranucci, dell’associazione Senza Veli Sulla Lingua, dove è stata ricevuta dal Console Generale d’Italia Francesco Capecchi.

“È una splendida iniziativa nata da un lavoro di cui sono molto orgogliosa”, ha dichiarato Ascari, spiegando che il progetto è frutto della collaborazione tra istituzioni e associazioni impegnate quotidianamente nella tutela delle donne vittime di violenza.

L’obiettivo è mettere a disposizione delle connazionali residenti in Marocco un servizio facilmente accessibile, capace di accompagnarle in un percorso di uscita dalla violenza.

Lo sportello, ospitato all’interno del Consolato Generale d’Italia a Casablanca, offre una linea telefonica dedicata e il supporto di professioniste specializzate, garantendo ascolto, assistenza legale e sostegno psicologico. Un servizio pensato per seguire le donne passo dopo passo, fornendo strumenti concreti per affrontare situazioni spesso complesse e delicate.

La deputata ha voluto ringraziare il Console Generale Francesco Capecchi “per l’impegno, la passione e la sensibilità dimostrate nel credere in questo progetto”, sottolineando come la disponibilità del Consolato abbia contribuito a trasformare l’iniziativa in un punto di riferimento già operativo per le vittime di violenza.

Secondo Ascari, il progetto di Casablanca potrebbe diventare un modello da esportare nella rete diplomatico-consolare italiana.

“Mi auguro che questo modello diventi un esempio da replicare in ogni consolato e ambasciata del mondo, affinché ogni donna, ovunque si trovi, possa contare su un luogo sicuro e su un aiuto tempestivo”, ha affermato.

“La violenza non conosce confini e nessuna donna deve sentirsi sola, senza una via d’uscita, neppure quando vive lontano dal proprio Paese”, ha aggiunto la parlamentare, ribadendo l’importanza di rafforzare i servizi di tutela anche per le comunità italiane residenti all’estero.

In conclusione, Ascari ha espresso nuovamente il proprio ringraziamento al Console Francesco Capecchi e all’associazione Senza Veli Sulla Lingua “per il lavoro straordinario svolto e che continueremo a portare avanti insieme contro ogni forma di violenza”.

L’apertura del primo sportello antiviolenza per italiane all’estero rappresenta un passo significativo nell’ampliamento dei servizi consolari dedicati ai connazionali, con particolare attenzione alla tutela delle donne e dei soggetti più vulnerabili. Un’iniziativa che potrebbe aprire la strada alla nascita di analoghi punti di assistenza in altri Paesi dove è presente una numerosa comunità italiana.