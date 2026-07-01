CGIE, a Lima la Commissione Continentale America Latina: focus su Venezuela, Comites e servizi consolari

ROMA, 1 luglio 2026 – Sarà Lima, in Perù, a ospitare dal 2 al 4 luglio 2026 la riunione della Commissione Continentale America Latina del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE), un appuntamento dedicato all’analisi delle principali questioni che riguardano le comunità italiane presenti nel continente.

I lavori saranno coordinati dal vicesegretario generale Mariano Gazzola e si apriranno giovedì 2 luglio alla presenza delle autorità istituzionali, con l’obiettivo di definire le priorità strategiche del CGIE per l’area latinoamericana.

Tra i temi principali della riunione ci sarà la situazione del Venezuela, duramente colpito dal recente terremoto. Per fare il punto sull’emergenza e raccogliere informazioni aggiornate sulle condizioni della collettività italiana residente nel Paese, è previsto un collegamento in videoconferenza con i presidenti dei tre Comites venezuelani. All’incontro prenderanno parte anche i parlamentari eletti nella ripartizione America Meridionale, la Segretaria generale e il Comitato di Presidenza del CGIE.

Ampio spazio sarà dedicato anche alle elezioni per il rinnovo dei Comites, con un confronto sullo stato di salute dei Comitati degli italiani all’estero, sul loro funzionamento e sulle risorse necessarie per garantire un’efficace attività di rappresentanza delle comunità italiane.

La Commissione analizzerà inoltre le criticità dei servizi consolari nei Paesi dell’America Latina, affrontando questioni legate all’operatività delle sedi diplomatiche, al funzionamento del portale FAST It e alla qualità dei servizi erogati ai cittadini italiani residenti all’estero.

Tra gli argomenti di maggiore rilievo figurano anche i dossier legislativi attualmente all’esame del Parlamento italiano, a partire dalla riforma della legge sulla cittadinanza, con particolare attenzione alla sua applicazione e alle problematiche emerse nei Paesi latinoamericani.

I componenti della Commissione discuteranno inoltre dell’evoluzione del confronto sulla riforma della legge elettorale, valutando le possibili conseguenze sul voto degli italiani all’estero e sulla rappresentanza parlamentare delle comunità italiane nel mondo.

L’incontro di Lima rappresenta un passaggio strategico in vista della prossima Assemblea plenaria del CGIE, durante la quale saranno esaminati i documenti e gli indirizzi programmatici elaborati dalla Commissione.

I lavori si concluderanno sabato 4 luglio con un incontro dedicato alle associazioni e agli enti della comunità italiana in Perù, finalizzato a rafforzare la rete della rappresentanza istituzionale e a promuovere il coinvolgimento delle realtà associative nel percorso verso il prossimo rinnovo del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero.