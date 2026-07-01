Terremoto in Venezuela, Medici del Mondo: “Garantire subito i servizi sanitari di base nelle aree colpite”

1 luglio 2026 – Prosegue l’emergenza umanitaria in Venezuela dopo il violento terremoto che ha colpito il Paese. Medici del Mondo, impegnata fin dalle prime ore nelle operazioni di soccorso, ha concluso una prima valutazione dei bisogni sanitari nelle zone maggiormente colpite, evidenziando l’urgenza di rafforzare l’assistenza sanitaria primaria e assicurare la continuità dei servizi essenziali per migliaia di persone ancora lontane dalle proprie abitazioni.

L’équipe di emergenza dell’organizzazione è stata dispiegata nell’area di La Guaira, dove ha effettuato sopralluoghi in centri sanitari, strutture di accoglienza temporanea e insediamenti informali nei quali molte famiglie stanno vivendo in condizioni di estrema precarietà, spesso rifugiate all’interno di automobili o ripari di fortuna.

Secondo Medici del Mondo, gran parte della risposta sanitaria internazionale si sta concentrando sugli ospedali, mentre risultano ancora gravemente insufficienti i servizi di assistenza sanitaria primaria e quelli dedicati alla salute sessuale e riproduttiva, fondamentali per evitare un peggioramento delle condizioni di salute della popolazione colpita.

“In un’emergenza di queste caratteristiche è indispensabile che, oltre all’assistenza ospedaliera, vengano mantenuti i servizi sanitari di base più vicini alle persone. Garantire l’accesso alle visite di medicina generale, ai farmaci, all’assistenza materna, alla salute mentale e alla presa in carico delle persone con malattie croniche è essenziale per evitare che la crisi sanitaria si aggravi nelle prossime settimane”, ha dichiarato Andrey Escalona, coordinatore medico dell’emergenza di Medici del Mondo in Venezuela.

Tra le priorità individuate dall’organizzazione figurano la riattivazione dei centri di assistenza primaria ancora funzionanti o rapidamente riattivabili, la distribuzione continuativa di farmaci essenziali e il potenziamento dell’assistenza sanitaria per le persone sfollate che vivono in sistemazioni temporanee.

Particolare attenzione viene riservata anche alla salute mentale e al supporto psicosociale, oltre che ai servizi di salute sessuale e riproduttiva, soprattutto a favore delle donne in gravidanza, delle bambine e delle persone più vulnerabili.

Medici del Mondo sta operando in costante coordinamento con il Ministero della Salute venezuelano e con le altre organizzazioni umanitarie presenti sul territorio, con l’obiettivo di integrare gli interventi già in corso e raggiungere le aree dove i bisogni risultano più urgenti.

Nei prossimi giorni l’organizzazione concentrerà il proprio intervento sul mantenimento dei servizi di assistenza sanitaria primaria attraverso visite mediche e infermieristiche, cure per traumi lievi, distribuzione dei farmaci prescritti, assistenza psicologica e psicosociale, servizi dedicati alla salute sessuale e riproduttiva e, quando necessario, stabilizzazione e trasferimento dei pazienti verso strutture sanitarie più attrezzate.

La valutazione sul campo conferma inoltre che diversi ospedali hanno riportato danni significativi a causa del terremoto e che le autorità venezuelane stanno predisponendo ospedali da campo per ripristinare parte della capacità assistenziale compromessa.

Medici del Mondo continuerà ad adeguare il proprio intervento all’evoluzione dell’emergenza, con l’obiettivo di garantire un’assistenza sanitaria dignitosa, tempestiva e basata sui reali bisogni delle comunità colpite dal sisma.