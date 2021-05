Siamo sicuri che Israele abbia torto?

L’ONU ha deciso di aprire un’inchiesta sulle azioni belliche di Israele a Gaza. Ora, questa decisione merita di essere discussa. Infatti, il caso delle famiglie arabe di Sheikh Jarrah che sono state sfrattate è stato solo un pretesto che Hamas ha usato per muovere guerra ad Israele. Queste famiglie erano in situazione di morosità. Normalmente, quando un inquilino residente in una casa che appartiene ad un’altra persona è moroso (non paga l’affitto) il padrone può sfrattarlo.

Le famiglie arabe in questione erano in situazione di morosità. Nella sua sentenza, la Corte Suprema di Israele ha detto a chiare lettere che i proprietari di quelle case dovevano riprenderne possesso. Inoltre, Hamas è un’organizzazione terroristica riconosciuta come tale dall’Unione Europea e dalla stessa ONU. Essa punta alla distruzione dello Stato di Israele. Lo statuto di Hamas, che può essere trovato in lingua italiana nel sito del CESNUR, parla chiaro.

Hamas ha sfruttato la cosa come pretesto per muovere guerra allo Stato di Israele, il quale si è difeso. La volontà di Israele di non fare la guerra sta nel fatto che abbia accettato la tregua. Al contrario, l’altra parte continua a provocare. Per esempio, i militanti di Hamas girano facendo parate con bambini armati. Dunque, ci sarebbe da chiedersi da dove salti fuori l’idea di aprire un’inchiesta nei confronti di Israele.

Qualsiasi Stato, se attaccato com’è stato attaccato Israele, si difenderebbe. Perché mai Israele non dovrebbe fare altrettanto?