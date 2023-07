Si rinnova la collaborazione tra ItaliaChiamaItalia e il giornalista Andrea Di Bella

Da anni nel settore dell’editoria, già direttore editoriale del nostro quotidiano online, ex portavoce del sindaco del proprio paese, Di Bella ha accettato di tornare a scrivere di politica e attualità per il quotidiano ItaliachiamaItalia il lunedì di ogni settimana per tutta l’estate, fino a settembre

Non ho potuto dire di no. E dunque ho accettato di tornare a scrivere di politica e attualità per il quotidiano ItaliachiamaItalia il lunedì di ogni settimana per tutta l’estate, fino a settembre.

Al giornale online, di cui sono stato anche per diverso tempo direttore editoriale, mi legano oltre dieci anni di vicinanza: vicinanza a questo progetto giornalistico brillante e sempre al passo coi tempi, ma ancor di più al mio amico collega direttore Ricky Filosa che è un professionista serio che conosce la trincea dell’informazione e dell’opinione libera e liberale, come piace a me.

Ho già iniziato lo scorso lunedì 10 luglio con una mia lunga riflessione sul futuro di Forza Italia ed il ruolo di Pier Silvio Berlusconi; pubblicazione indicizzata quasi immediatamente nella top 3 su Google Notizie ed ancora adesso “in tendenza” in tutta Italia, segno che arriviamo a tantissimi lettori.

Continuerò dal prossimo lunedì 17 luglio con un ulteriore approfondimento politico e via via almeno fino al termine della bella stagione, sperando di non tediare i lettori ed anzi di accompagnarli durante tutta l’estate con spunti curiosi ed interessanti. Ci conto!