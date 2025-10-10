Dal 13 al 19 ottobre torna la Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, l’iniziativa promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dalla rete degli Istituti Italiani di Cultura per celebrare la diffusione e il valore dell’italiano nel mondo.

In Croazia, il programma sarà particolarmente intenso e diffuso sul territorio, grazie alla collaborazione tra Ambasciata d’Italia a Zagabria, Consolato Generale a Fiume, Istituto Italiano di Cultura di Zagabria, Unione Italiana, Regione Istriana, Comunità degli Italiani di Fiume e numerose istituzioni locali.

Gli eventi si terranno in diverse città, tra cui Zagabria, Fiume, Pola, Abbazia, Draga di Moschiena, Rovigno, Buie, Parenzo, Zara e Spalato, con incontri, spettacoli e iniziative culturali dedicate alla lingua e alla creatività italiana.

La manifestazione anticipa la prima Conferenza internazionale dell’Italofonia, in programma a Roma il 19 novembre, che riunirà istituzioni, studiosi e comunità italiane nel mondo per promuovere la nascita della Comunità dell’Italofonia.