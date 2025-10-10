Assocamerestero sottolinea come Vancouver rappresenti oggi una piattaforma strategica per il design italiano

Dal 16 al 30 ottobre 2025 Vancouver ospiterà la settima edizione della Italian Design Weeks, la più importante rassegna dedicata in Canada occidentale al design, alla moda e all’artigianato italiani.

L’iniziativa, promossa da Assocamerestero e organizzata dalla Italian Chamber of Commerce in Canada – West, si conferma anche quest’anno come una vetrina d’eccellenza per raccontare l’evoluzione dello stile italiano e il suo impatto sulla scena internazionale.

Il programma 2025 propone un calendario ricco di eventi: conferenze, mostre, installazioni e degustazioni che offriranno al pubblico canadese l’opportunità di immergersi nell’universo creativo del Made in Italy. Non solo design e architettura, ma anche moda e gastronomia: dai gelati artigianali ai formaggi tipici, passando per oli d’oliva e dolci regionali, per un autentico viaggio tra sapori e saperi italiani.

Negli ultimi anni, la città ha consolidato il proprio ruolo di hub per l’innovazione e il design di qualità, ospitando progetti residenziali d’eccellenza realizzati con studi italiani e accogliendo i flagship store di marchi iconici come Poliform, Stefano Ricci, Reflex e Aran Cucine.

Un contesto dinamico che fa di Vancouver la destinazione ideale per valorizzare il talento, la creatività e la capacità innovativa delle imprese italiane.