Mercoledì 15 ottobre presso la storica sede di Casa de Italia a Santo Domingo, si è tenuta la serata inaugurale della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, organizzata dal Com.It.Es. di Santo Domingo in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia nella Repubblica Dominicana.

L’evento ha reso omaggio all’Ambasciatore Stefano Queirolo Palmas, ormai prossimo alla conclusione del suo mandato, con la proiezione di cortometraggi sardi in riconoscimento delle sue origini e del suo impegno nella promozione culturale.

Alla serata hanno preso parte importanti autorità dominicane, tra cui rappresentanti del Ministero degli Esteri locale, dell’Ambasciata Dominicana a Roma, nonché l’Ambasciatore dell’Unione Europea.

Per l’Italia erano presenti il Consigliere CGIE di nomina governativa Paolo Dussich, rappresentanti della rete consolare onoraria, di associazioni e numerosi imprenditori di spicco.

L’evento si è svolto a Casa de Italia, rappresentata per l’occasione dalla sua Presidente Rosanna Rivera e dal Vicepresidente Angelo Viro.

La Presidente del Com.It.Es., Licia Colombo, ha dichiarato: “È stato un onore inaugurare questa importante settimana culturale con un evento che ha saputo unire istituzioni, comunità e cultura. Ringraziamo l’Ambasciata d’Italia per la collaborazione, Casa de Italia per la generosa ospitalità, e tutti coloro che continuano a sostenere la promozione della lingua italiana nel mondo”.

Il Com.It.Es. di Santo Domingo rinnova il suo impegno nella promozione della cultura italiana e nel rafforzamento dei legami con la società dominicana, attraverso eventi, progetti educativi e iniziative a favore della nostra comunità.