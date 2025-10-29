In occasione dell’ottantesimo anniversario della partecipazione della Força Expedicionária Brasileira (FEB) alla campagna d’Italia nella Seconda guerra mondiale, sono lieto di comunicare la proiezione speciale del film Road 47 di Vicente Ferraz, organizzata dall’Ambasciata del Brasile a Roma e dalll’Istituto Guimarães Rosa, in collaborazione con l’Associazione di Amicizia Italia-Brasile.
L’appuntamento è per martedì 4 novembre 2025, alle ore 17.30, presso l’Istituto Guimarães Rosa di Roma (Piazza Navona 18).
Ambientato nel dicembre del 1944, Road 47 racconta l’esperienza di un gruppo di soldati brasiliani impegnati sull’Appennino Tosco-Emiliano, costretti a confrontarsi con la durezza del fronte, il freddo, la paura e l’incertezza della guerra.
Come ha spiegato lo stesso regista, “più che un film di guerra, Road 47 è un racconto di uomini semplici, lontani da casa, costretti a confrontarsi con un mondo che non comprendevano, ma nel quale cercarono di sopravvivere con dignità”.
Interverranno l’Ambasciatore del Brasile a Roma, S.E. Renato Mosca, lo storico militare Paolo Varriale, il produttore Daniele Mazzocca, Iara Bartira da Silva Segretario generale dell’Associazione di Amicizia Italia-Brasile.
Un ringraziamento particolare per la collaborazione alla Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei della RAI.