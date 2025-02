Nel 2025 prosegue la passione degli italiani per la montagna, con 8 milioni che nel I trimestre l’hanno scelta come meta per le loro vacanze.

Da Cortina d’Ampezzo a La Thuile fino alla svizzera Gstaad, quanto costa affittare un appartamento per la classica settimana bianca di febbraio? E per chi volesse acquistare, qual è il prezzo a metro quadro?

Secondo l’analisi di Abitare Co. – società di intermediazione e servizi immobiliari -, che ha analizzato 42 località montane italiane e 18 estere, si vede come nel nostro Paese il prezzo medio per affittare un appartamento con quattro posti letto per una settimana è di 1.160 euro, con valori per l’acquisto di un’abitazione nuova o totalmente ristrutturata di 5.180 euro/mq.; i prezzi aumentano notevolmente all’estero: 5.520 euro per affittare un appartamento per quattro persone per una settimana e prezzi medi di vendita di oltre quattro volte più alti per acquistarla (20.990 al mq). Quali sono le località più costose? Considerando la top ten, non sono presenti località italiane.

Gstaad, in Svizzera, spicca come la località più esclusiva, con un prezzo medio di 39.000 euro/mq e affitti settimanali che raggiungono i 6.800. Seguono la “Montecarlo innevata”, Courchevel 1850, con i suoi 31.000/mq e affitti a 6.500, St. Moritz, icona di eleganza e mondanità alpina, con prezzi medi che sfiorano i 27.000/mq e affitti a 6.200 a settimana. I prezzi scendono notevolmente se ci si sposta in Italia.

Per acquistare un appartamento la località più costosa d’Italia è Cortina d’Ampezzo, conosciuta come la “Regina delle Dolomiti”, celebre per la sua tradizione sciistica e il fascino esclusivo. Qui, il prezzo medio degli immobili raggiunge i 12.200/mq, mentre gli affitti medi settimanali toccano i 2.310.

A seguire le trentine Madonna di Campiglio, con prezzi di 10.700 euro/mq e affitti settimanali di 2.030, e Selva di Val Gardena (10.500/mq e affitti di 1.960).

Tra le mete più esclusive troviamo anche Courmayeur, incastonata ai piedi del Monte Bianco, amata per la sua combinazione di sport e lifestyle di alto livello (9.800/mq, affitti fino a 1.820 a settimana) e Ortisei, cuore pulsante della Val Gardena con le sue piste panoramiche e il caratteristico centro alpino (9.800/mq, affitti pari a 1.540 a settimana).

Tra i 6.000 e i 7.000 euro troviamo località rinomate come La Thuile (6.200/mq, affitti medi a 1.190 a settimana), Breuil Cervinia (6.500/mq, affitti pari a 1.400 a settimana) e Alpe di Siusi (6.500/mq, affitti pari a 1.330 euro a settimana).

Oltre alle località più costose, il nostro Paese offre alternative per tutte le tasche. Sul fronte degli affitti, ad esempio, per un appartamento di una settimana per 4 persone si può spendere al di sotto di 700 euro, come a Tarvisio in provincia di Udine, a Clusone (Bergamo) e a Edolo (Brescia).

Poco sotto i mille euro, troviamo Brusson (Aosta), Aprica (Sondrio), Pila (Aosta) e Moena (Trento). La località meno cara come prezzo di vendita è Tarvisio in Friuli-Venezia Giulia, con 1.900 euro/mq.