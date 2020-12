SENATO | De Bonis (Misto) interroga Bellanova su direzione Agea

“C’era un tassello che sfuggiva sia all’opinione pubblica sia agli addetti ai lavori, ma adesso e’ chiaro a tutti che il direttore di Agea non agiva con imparzialita’ e trasparenza. Gabriele Papa Pagliardini e’ infatti azionista dal 3 dicembre 2019 di Agrirevi Spa, una societa’ di revisione e certificazione di bilanci riconducibile direttamente a Coldiretti in quanto il suo presidente, Raffaele Grandolini, e’ consigliere delegato del Caa Coldiretti. Per fare chiarezza su questa eventuale incompatibilita’ ho presentato una interrogazione, firmata da numerosi senatori di diversi schieramenti, alla Ministra Bellanova”. Lo dice il senatore De Bonis, segretario della IX Commissione Agricoltura del Senato, il quale ha presentato una interrogazione alla Ministra delle politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova in merito al presunto conflitto di interessi del direttore di Agea.

L’interrogazione e’ stata firmata anche dai senatori De Falco, Martelli, Giarrusso, Fantetti, Lonardo, Pacifico, Ruotolo, Saccone, Serafini, Cario, Buccarella, Trentacoste, Nugnes e Fattori.

“E’ questa – continua il senatore – la chiave di lettura che spiega il comportamento anomalo del direttore di Agea, il quale ha sempre affermato di agire nel giusto e di non danneggiare nessuno di fronte all’ipotesi di vedere espulsi dal sistema dei Caa migliaia di professionisti, costringendoli invece ad andare tra le braccia dei Caa delle organizzazioni di categoria, tra cui il Caa Coldiretti”.

“Alla Ministra – conclude De Bonis – avevamo gia’ presentato numerosi atti di sindacato ispettivo. Ora spieghi con urgenza a tutto il Senato cosa succede nell’universo di AGEA, che non soltanto e’ l’agenzia preposta dal Ministero all’erogazione dei fondi comunitari in agricoltura, ma ha anche funzioni di vigilanza e controllo. Ma chi controlla il controllore? Chiediamo dunque alla Ministra Bellanova se non sia opportuno avviare la procedura di sospensione dell’incarico del direttore e della Convenzione CAA”.