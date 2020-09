SCUOLA | Tasso (MAIE): “Valorizzare i docenti specializzati sul sostegno agli studenti con disabilità”

“Sono una risorsa che deve essere valorizzata per concretizzare il progetto di vita degli alunni con disabilità e per la costruzione di una Scuola davvero inclusiva”

L’On. Antonio Tasso, deputato del MAIE – Movimento Associativo Italiani all’Estero, replicando all’informativa urgente del Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha detto: “Sono tra i firmatari dell’appello al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e confido nel suo intervento, sollecito e risolutivo, per valorizzare i docenti specializzati sul sostegno agli studenti con disabilità e gli assistenti all’autonomia ed alla comunicazione, che vivono una situazione di precariato infinito”.

“Essi – ha sottolineato Tasso – sono una risorsa che deve essere valorizzata per concretizzare il progetto di vita degli alunni con disabilità e per la costruzione di una Scuola davvero inclusiva”. “Nessuno deve rimanere indietro! Non sia slogan, ma il grande obiettivo da raggiungere”, ha concluso l’onorevole.