A Roma cresce la protesta contro le nuove piste ciclabili, giudicate da molti cittadini costose, mal progettate e imposte dall’alto. A farsi portavoce del malcontento è Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina, che in una nota parla di una vera e propria ribellione della città.

«Dal Flaminio, con via Guido Reni, ai Parioli in via Panama, passando per il Nomentano, Montesacro, Pineta Sacchetti, l’Eur, via dei Cerchi e ora anche Monteverde: in via Virginia Agnelli è in realizzazione una nuova ciclabile che, anche in questo caso, cancellerà decine di posti auto», denuncia Santori.

Secondo l’esponente leghista, cresce di giorno in giorno la rete dei comitati di cittadini esasperati da cantieri senza fine, parcheggi eliminati senza soluzioni alternative, carreggiate ristrette e un traffico sempre più congestionato. «Roma si ribella a opere imposte, costose e male progettate – afferma – che dimenticano che la mobilità moderna e sostenibile si costruisce con buon senso e ascolto, non con interventi che producono solo caos, sprechi e conflitti sociali».

Santori punta il dito anche sui costi degli interventi, che spesso si traducono, a suo dire, in «semplice segnaletica orizzontale o cordoli, rifatti più volte, con piste che finiscono nel nulla o che vengono addirittura sventrate pochi mesi dopo la realizzazione». Tra gli esempi citati, viale dell’Oceano Atlantico e via dei Cerchi.

Nel mirino anche la gestione del verde pubblico e il mancato rispetto delle prescrizioni. «Si aggiunge la devastazione del verde in aree sensibili come Villa Ada e il mancato rispetto delle soluzioni alternative ai parcheggi eliminati, come in via Guido Reni, dove alle promesse dell’assessore Patané non sono seguiti i fatti», sottolinea.

Infine, l’annuncio di possibili iniziative formali: «I comitati stanno facendo rete e valutano azioni per accertare eventuali danni erariali, ambientali e responsabilità amministrative legate a scelte calate dall’alto e a consultazioni arrivate quando i cantieri erano già aperti».