Avere a disposizione un veicolo per gli spostamenti quotidiani è per molti una necessità, un’esigenza inderogabile, che si paga a caro prezzo, già a partire dal costo dell’auto acquistata nuova. Fortunatamente esistono dei semplici accorgimenti che consentono di risparmiare, sia quando si sceglie la nuova auto, sia per le spese di gestione ordinarie, che riguardano l’uso del veicolo e la sua manutenzione.

Cercare un’assicurazione meno costosa

In passato quando si sceglieva un’assicurazione per l’auto vi si restava legati a lungo; i contratti infatti si rinnovavano automaticamente ogni anno, per cambiare compagnia era necessario richiedere lo scioglimento del precedente contratto assicurativo, con una serie di problematiche correlate a tale incombenza. Le cose oggi vanno in modo assai diverso e ogni automobilista può decidere di cambiare compagnia assicurativa ogni anno, senza bisogno di comunicare la sua scelta all’agenzia presso cui ha stipulato il contratto precedente. Chi vuole risparmiare può così valutare periodicamente quale sia l’assicurazione più conveniente, tenendo comunque conto di tutte le coperture necessarie per guidare in sicurezza e tranquillità. È decisamente facile trovare l’assicurazione auto grazie a ComparaSemplice.it, che consente di confrontare tutte le offerte disponibili al momento, senza dover navigare in rete per ore per reperire tutte le informazioni in autonomia.

La manutenzione dell’auto

Uno dei costi maggiori correlati all’uso di un veicolo, sia esso un auto o una moto, riguarda la manutenzione. I ricambi, in caso di guasto o di incidente, sono molto costosi, così come lo è la manodopera da parte di un’autofficina di fiducia. Effettuare controlli regolari, come il tagliando annuale, permette a lungo andare di risparmiare significativamente sulla manutenzione del veicolo. In tal modo qualsiasi guasto viene prevenuto, verificando ogni parte dell’auto ed effettuando tutte le attività di manutenzione necessarie a far funzionare ogni parte meccanica ed elettronica nel modo migliore possibile. Non è obbligatorio recarsi da un’officina correlata a un brand automobilistico, è quindi possibile verificare i preventivi per i tagliandi annuali e valutare quello meno oneroso. Alcune compagnie automobilistiche offrono anche estensioni sulla garanzia di alcune parti ai clienti che effettuano tutti i tagliandi, è una proposta da considerare perché può consentire di ridurre drasticamente le spese in caso di guasto improvviso del veicolo.

Il carburante

Chi usa l’auto per lunghi tragitti si è sicuramente accorto degli elevati aumenti del costo della benzina e del gasolio verificatisi negli ultimi anni. Si risparmia sul carburante in vari modi, a partire dalla manutenzione dell’auto: un veicolo in perfetto stato tende a consumare un po’ meno rispetto a uno con le gomme sgonfie o con qualche problemino al motore. È chiaro poi che una guida attenta, senza raggiungere velocità troppo elevate o evitando di accelerare repentinamente molte volte durante il tragitto consente di ridurre i consumi. Molti computer di bordo oggi evidenziano il consumo di carburante per 100 km, tenere un occhio su questo dato può far tenere in tasca qualche centesimo di euro ogni chilometro. Il vero risparmio si può avere, ad esempio, facendo installare sulla propria auto un impianto a GPL, ad oggi uno dei combustibili meno costosi sul mercato. È vero però che tale impianto ha un costo significativo, che si ripaga solo se si usa l’auto per percorrere molti chilometri ogni anno.

Passare all’auto elettrica

L’auto elettrica offre la possibilità di ridurre in modo sensibile le spese di gestione ordinarie. Prima di tutto perché il costo dell’energia elettrica è molto ridotto se lo si confronta con quello della benzina, del gasolio o di GPL e metano. Oltre a questo le auto elettriche sono esenti dal pagamento del bollo, in varie Regioni italiane; inoltre la manutenzione dei motori elettrici è minima e poco costosa, con ridotte problematiche correlate a guasti e rotture. Un problema purtroppo c’è e riguarda il costo iniziale di un’auto elettrica o ibrida, che è di molto superiore rispetto a modelli simili ma con motore tradizionale. Certo, chi possiede un impianto fotovoltaico e sta per cambiare l’auto può valutare che risparmierà molto con un’auto elettrica, cosa che gli permetterà di rientrare rapidamente della maggiore spesa per l’acquisto.