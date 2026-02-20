È stata presentata venerdì 20 febbraio in Commissione Affari esteri e comunitari e in Commissione Cultura della Camera la risoluzione in materia di diplomazia culturale e promozione della lingua italiana nel mondo, a prima firma dell’on. Fabio Porta e a seconda firma dell’on. Irene Manzi, cui si aggiungono le sottoscrizioni dei colleghi Amendola, Provenzano e Quartapelle.

Con questo atto di indirizzo si chiede al Governo di definire una «strategia pluriennale integrata di diplomazia culturale e promozione della lingua italiana, in una chiara prospettiva di sistema Italia, che riconosca esplicitamente il ruolo delle comunità italiane all’estero e degli italo discendenti come vettori strutturali di cultura italiana nel mondo».

La risoluzione sollecita inoltre il ripristino, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di una «Direzione generale per le politiche culturali e la promozione della lingua e della cultura italiana all’estero, dotata di adeguate risorse umane e finanziarie e di compiti di indirizzo strategico, coordinamento della rete culturale all’estero e valutazione degli impatti delle politiche adottate».

Particolare attenzione è dedicata al rafforzamento e al coordinamento della rete degli Istituti Italiani di Cultura e di tutti gli attori coinvolti – dal MAECI al Ministero della cultura, dalla scuola e l’università alle Regioni e agli enti locali – «al fine di valorizzare sinergie, evitare duplicazioni e orientare in modo coerente le risorse umane e finanziarie disponibili».

La risoluzione chiede, infine, di «adeguare progressivamente gli organici degli Istituti Italiani di Cultura», riformare le procedure di selezione e valorizzazione del personale locale, aggiornare le linee guida sulla sicurezza per mantenere gli Istituti come «luoghi aperti, accessibili e inclusivi», destinare «una quota significativa e crescente delle risorse finanziarie per la promozione culturale all’estero a progetti di cooperazione strutturata» e riferire annualmente alle Commissioni parlamentari sui risultati conseguiti.