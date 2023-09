Riparte Porta a Porta, Giorgia Meloni primo ospite di Vespa

Parte martedì 12 settembre la 29esima edizione di Porta a Porta, su Rai Uno. Prima puntata dedicata al caso Caivano, poi mercoledì Bruno Vespa si gioca subito l’asso, con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, cui seguiranno nelle settimane successive i due leader dell’opposizione, Giuseppe Conte del M5s ed Elly Schlein del Pd.

Vespa, ideatore e conduttore del programma, presenta nella sede Rai di viale Mazzini anche “un’altra sua creatura” televisiva, ‘Cinque Minuti’, quest’ultima soltanto al secondo anno di vita.

“Se abbiamo fatto 28 edizioni di ‘Porta a Porta’ vuol dire che qualcosa funziona in questa trasmissione, anche grazie a una squadra redazionale e tecnica davvero fantastica”, sottolinea Vespa non senza una punta di orgoglio; una trasmissione con buoni ascolti “nonostante – ricorda – la concorrenza su Canale 5 schieri programmi come ‘Grande Fratello’ e ‘Isola dei Famosi‘ che in tarda serata fanno il 40% di share. Ma io ho anche l’orgoglio di avere due interruzioni pubblicitarie notturne che letteralmente ci massacrano… La nostra è una trasmissione molto appetibile dalla pubblicità, con 8 spot al suo interno, il che porta alla Rai oltre il doppio rispetto ai costi”.