Rihab Achour nuova referente del Dipartimento Siciliani all’Estero

Nominata un'altra componente di origine araba, nata in Italia, che opererà sotto la guida della responsabile regionale Elena Pralia

Forza Italia continua nella sua organizzazione del Dipartimento Siciliani all’Estero con la nomina di un’altra componente di origine araba e nata in Italia che opererà sotto la guida della responsabile regionale Elena Pralia.

Rihab Achour, laureata in informatica di gestione all’institut de haute etude de sousse (ihes) in Tunisia, è iscritta al primo anno di laurea magistrale in informatica all’università di Palermo. Ha diverse esperienze professionali.

La padronanza linguistica in francese, arabo e inglese le ha permesso di sviluppare doti interpersonali e di maturare un vivo interesse per il settore internazionale. Attualmente svolge il lavoro di impiegata a Mazara del Vallo. Inoltre è stata responsabile dell’Ufficio Relazioni Internazionali presso il Distretto della Pesca e Crescita Blu di Mazara del Vallo.

Alla neo componente del Dipartimento giungono i complimenti del coordinatore regionale azzurro, Gianfranco Miccichè, del coordinatore provinciale di Trapani di Forza Italia e assessore regionale all’Agricoltura e pesca, Toni Scilla e della responsabile regionale del Dipartimento Elena Pralia, certi che “La professionalità acquisita negli ultimi anni uniti alle competenze in informatica e alla padronanza delle lingue, faranno di Rihab Achour un punto di riferimento e un valore aggiunto del Dipartimento. Alla neo componente – concludono – gli auguri di buon lavoro”.