Pasqua e Pasquetta, gli eventi a Roma

Pasqua e Pasquetta a Roma. Tanti appuntamenti culturali e ludici per famiglie e amici. I musei di Roma Capitale sono aperti al pubblico e offrono una ricca panoramica di proposte artistiche. Fra le iniziative in programma troviamo “Pasqua nei musei”, promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Acquistando il biglietto d’ingresso, oltre a visitare le collezioni permanenti è possibile partecipare alle attività didattiche previste e assistere a concerti e spettacoli gratuiti.

I Musei Civici aperti sono i seguenti: Musei Capitolini, Mercati di Traiano, Museo dei Fori Imperiali, Museo dell’Ara Pacis, la Centrale Montemartini, il Museo di Roma, il Museo di Roma in Trastevere, la Galleria d’Arte Moderna, i Musei di Villa Torlonia, il Museo Civico di Zoologia, il Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, il Museo Carlo Bilotti-Aranciera di Villa Borghese, il Museo Napoleonico, il Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, il Museo di Casal de’ Pazzi, il Museo delle Mura, la Serra Moresca di Villa Torlonia e la Villa di Massenzio. Inoltre sono aperti anche il Mausoleo di Augusto, il percorso Fori Imperiali, Foro Romano e del Palatino e l’area archeologica del Circo Massimo.

Domenica 17 aprile, giorno di Pasqua, sono in programma alcuni concerti. Fra le proposte, il Museo Napoleonico, alle ore 16,30, offre Sonate per violoncello e pianoforte, oltre all’esecuzione di alcuni brani di Schubert. La celebre Ave Maria concluderà l’evento a cura di Roma Tre Orchestra. Lunedì 18 aprile, giorno di Pasquetta, appuntamento al Museo Napoleonico, alle ore 16, con Alessandro Crescimbeni and friends: una gita musicale intorno al mondo. Un cartellone di musiche che comprende brani di Saint-Saens, Poulenc, Shostakovich e Monti, sempre a cura di Roma Tre Orchestra.

Dalle ore 17 negli spazi esterni del Villino Nobile presso i musei di Villa Torlonia, avrà luogo Vorrei ballare: danze e canti popolari. Un progetto di Ambrogio Sparagna con Orchestra Popolare Italiana dell’Auditorium Parco della Musica di Roma e i Solisti del Corpo di Ballo Popolare. Un itinerario fra danze e musiche del centro sud della penisola, al suono dei tamburelli, in omaggio alla pizzica salentina, al saltarello appenninico, alla tarantella calabrese e alla tammuriata campana. Fra le visite didattiche in programma, domenica 17 aprile alle ore 10, Una giornata dell’antico romano ai Fori Imperiali. Un tuffo nell’antichità alla riscoperta del mondo antico. Alle ore 15 presso La Casina delle Civette, un percorso artistico alla riscoperta della sua storia architettonica, delle sale e delle decorazioni. Buone feste e buon relax.