Riforma gioco pubblico, tutto rimandato

All’attenzione del Parlamento, in queste ultime settimane, è tornato il gioco pubblico. Dopo due anni di pandemia e una penalizzazione forse fin troppo onerosa, il comparto del gioco è rientrato sui tavoli della politica ma non forse come dovrebbe. Gli esperti di Bonus Ricchi non hanno dubbi: “Era stato predisposto un piano di riordino per il settore, e da approvare da parte del Consiglio dei Ministri, ma l’iter non è mai partito”. Ritorna così un vecchio problema, quello del riordino dell’intero settore, in vista di una programmazione che per il futuro si fa sempre più cupa ed incerta.



Si sente parlare di una complessiva riforma del gioco pubblico grossomodo da quando, nel 2011, l’ultimo governo Berlusconi decise di intervenire, regolarizzando il settore.



Da lì in poi la categoria gioco online in Italia ha fatto grossi passi in avanti, arrivando fin da subito a stabilire importanti cifre, esplose poi con la pandemia da Covid-19 e la migrazione dei giocatori, che si sono trasferiti tutti sul canale online.



Tutti gli Esecutivi che si sono succeduti dal 2011 hanno promesso più volte di prendere in mano la situazione. Che oggi, sotto un certo punto di vista, pare essere sfuggita di mano. Un groviglio di leggi regionali, attive, da attivare, in scadenza e in rinnovo, tengono sotto scacco la filiera del gioco.



Così si sta assistendo al fenomeno contrario: il gioco di Stato resta tagliato fuori, mentre imperversa il gioco illegale, un business per le mafie ed il crimine organizzato come dimostrano i fatti di cronaca. “Una situazione da scongiurare è proprio l’espandersi della filiera illecita” – commentano ancora da Bonus Ricchi.



La situazione è quantomai complessa e frastagliata ma la sensazione è che, almeno al momento, non si interverrà. Il Governo ha il suo bel da fare con il PNRR, le cui rigide scadenze da rispettare tassativamente rischiano di tagliare fuori settori su cui sarebbe saggio intervenire. Tra questi il gioco.



Nell’immediato non sono attese grosse novità, e questo rischia che alle criticità già esistenti se ne vadano a sommare altre. Rimandare non pare essere la soluzione, denunciano dal settore gioco. Slittare la riforma oggi significa aspettare la prossima legislatura, che dovrebbe partire a metà 2023.



Significa, ancora, prolungare uno stato di sofferenza che piegherebbe in due, su se stesso, un settore da oltre 100 miliardi di fatturato. Rischia così di concludersi in un grande spreco quella che potrebbe, dovrebbe essere una grande opportunità di rilancio. Anche per le casse dell’Erario.