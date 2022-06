DIRITTO DI REPLICA | Caso Fernando Marzo, le precisazioni del suo legale: “Nessuna prova di arricchimento personale”

Egregio Direttore,

in riferimento all’articolo apparso nel corso della passata settimana e precisamente il 29 aprile 2022 con riferimento al fermo del mio cliente Consigliere del CGIE Marzo Fernando, articolo riportante notizie non rispondenti a verità oltre a riportare anche dichiarazioni da me esternate in un articolo apparso sullo stesso quotidiano HBL ( Het Belang van Limburg), intendo avvalermi del mio diritto di replica, pregandola di pubblicare quanto segue:

a) Il mio cliente è unicamente oggetto di inchiesta sulla destinazione di fondi ricevuti dal ministero della cultura fiammingo. Nella mia veste di suo legale ho affermato nell’articolo apparso nel quotidiano Het Belang van Limburg di venerdi’ 29/04/22 che è appurato che non vi è né prova né elementi di arricchimento personale, quanto da lei scritto nel suo articolo sarebbe una traduzione errata trattandosi di articolo scritto in lingua nederlandese.

b) Lo stesso quotidiano ha anche pubblicato diverse dichiarazioni di stima e di solidarietà indirizzate alla persona da me assistita, articoli e menzioni che lei ha tralasciato di pubblicare.

c) Il mio cliente non si è presentato alle elezioni per il rinnovo del CGIE ed è solo per questo che non farà parte del futuro organo di rappresentanza, il Consigliere uscente ha preferito lasciare spazio al rinnovamento dello stesso per dare modo alle nuove leve di italiani nel mondo di rappresentare al meglio le nostre comunità. Le ricordo che in questo mi avvalgo del mio diritto di replica esigendo la pubblicazione della presente rettifica.

Voglia ricevere egregio Direttore i più sentiti apprezzamenti per il seguito che vorrà dare a questa mia.

Con cordialità

Avv. Miskovic Zvonimir