AZZURRO CARIBE | Residenza e cedula dominicana (Permesso di Soggiorno in Repubblica Dominicana)

Viste le numerose richieste da parte degli italiani che vorrebbero regolarizzare la propria permanenza in Repubblica Dominicana, ritengo utile specificare un paio di punti chiave sull’argomento.

Al momento – si legge sul sito di Azzurro Caribe, periodico degli italiani di Centro America e Caraibi -, la richiesta di residenza (e cedula) dominicana, si può effettuare SOLO E SOLAMENTE in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti, i quali a loro volta meritano un successivo e dettagliato approfondimento.

1 – Essere sposato legalmente con un/a cittadino/a dominicano/a (o uno straniero legalmente residente);

2 – Poter dimostrare di percepire una rendita mensile stabile, proveniente da investimenti posseduti fuori dalla Rep. Dominicana (finanziari, immobiliari, societari) di minimo 2000 dollari al mese (da almeno 5 anni). Se si tratta di una coppia di coniugi, il totale della rendita per coprire la residenza di entrambi dovrà essere di almeno 2250 dollari. NON CONTANO IN QUESTO CASO GLI STIPENDI DA LAVORO.

3 – Poter dimostrare di percepire una pensione di minimo 1500 dollari al mese. Se si tratta di una coppia di coniugi, la pensione totale per coprire la residenza di entrambi dovrà essere di minimo 1750 dollari.

4 – Aver investito un capitale di minimo 200.000 dollari in una società commerciale dominicana.

5 – Lavoratori dipendenti assunti da una società commerciale dominicana (possono optare per la richiesta del permesso di lavoro, chiamata Residencia Temporal laboral, senza cédula).

Se si rientra in almeno 1 di questi 5 possibili casi, è possibile approfondire il discorso della richiesta di residenza dominicana per valutare le possibilità di successo individuali del richiedente e preparare la richiesta.

In ogni caso, una volta presa la decisione di presentare la richiesta di residenza dominicana, la procedura si compone come segue:

PRIMO STEP: richiesta di visto, la quale si svolgerà OBBLIGATORIAMENTE nel paese di origine (esempio: Italia) presso un Consolato dominicano; SECONDO STEP: si completerà la richiesta di residenza in Repubblica Dominicana, gestendo la pratica presso la Dirección General de Migración.

Siamo a completa disposizione per approfondimenti ed eventuale assistenza professionale in merito.

Avv. Licda. Diana Spedicato De Gonzalez

Santo Domingo, R.D.