REPUBBLICA DOMINICANA | Sergio Cipolla (nuovo Responsabile protezione costa di Boca Chica) incontra la comunità italiana [FOTO]

Lunedì 26 ottobre il Luogotenente in congedo dei Carabinieri, Sergio Cipolla, si è riunito con decine di connazionali residenti presso la località turistica di Boca Chica, per annunciare la propria nomina quale nuovo Responsabile della protezione della costa. Tale incarico è stato ufficializzato nei giorni scorsi dal Sindaco, Fermin Brito Rincón.

Sergio Cipolla è Capitano di vascello, comandante dell’Unità Search & Rescue degli Ausiliari Navali Dominicani, è rappresentante del COE, (Centro Operazioni Emergenze) della Repubblica Dominicana, ed è il fondatore, nonché Comandante della U.R.S.A. (Unità di Ricerca e Soccorso in Mare.

Dal mese di maggio di quest’anno, è responsabile Relazioni Istituzionali del MAIE (Movimento Associativo Italiani all’Estero) Nord e Centro America.

Nel corso degli anni, Cipolla si è distinto soprattutto per i tanti salvataggi in mare. Nel 2014 venne nominato “Eroe dei Caraibi” per aver effettuato il migliore e più importante salvataggio mai effettuato dell’area. Si tratta di un riconoscimento prestigioso che viene assegnato ogni anno dall’AFRAS (Association for Rescue at Sea) a chi si distingue in salvataggi importanti, e che sostiene i volontari della guardia costiera. Il premio gli è stato consegnato da una delegazione della Coast Guard statunitense.