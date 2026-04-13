“Un’occasione concreta per fare il punto sulle principali tematiche che riguardano la comunità italiana nel Paese”

L’Ambasciatore d’Italia a Santo Domingo, Sergio Maffettone, ha ricevuto la Presidente del Comites, Licia Colombo, insieme al Segretario Flavio Bellinato. Presente all’incontro anche il Vice Capo Missione, Rodolfo Colaci.

La riunione, fa sapere una nota del Comitato, “ha rappresentato un’occasione concreta per fare il punto sulle principali tematiche che riguardano la comunità italiana nel Paese: dai servizi consolari al recente voto referendario, fino ai prossimi progetti del Comites., con uno sguardo condiviso sulle priorità future.

Particolare attenzione è stata dedicata al tema dell’iscrizione all’AIRE, strumento essenziale per garantire ai cittadini italiani residenti all’estero un accesso completo ai servizi consolari e una corretta gestione della presenza italiana sul territorio. Su questo punto è emersa una piena sintonia sull’importanza di continuare a informare e sensibilizzare la comunità”.

Da parte del Comites di Santo Domingo viene confermata la volontà “di proseguire in una collaborazione attiva e concreta con l’Ambasciata d’Italia, con l’obiettivo di rafforzare i servizi e sviluppare iniziative sempre più vicine alle esigenze della collettività italiana nella Repubblica Dominicana”.