Iberia ha annunciato la sospensione temporanea dei voli diretti tra Madrid e Cuba a partire da giugno, a causa della grave crisi energetica che sta colpendo l’isola caraibica. La compagnia aerea spagnola prevede di ripristinare i collegamenti a novembre, compatibilmente con l’evoluzione della situazione.

Attualmente Iberia opera tre voli settimanali tra Madrid e Cuba nel mese di aprile, mentre a maggio la frequenza sarà ridotta a due voli settimanali. Lo stop totale scatterà con l’inizio della stagione estiva.

Durante il periodo di sospensione, i passeggeri potranno comunque raggiungere Cuba attraverso collegamenti alternativi: sarà infatti possibile volare fino a Panama e proseguire verso l’isola grazie all’accordo di codeshare con Copa Airlines.

La compagnia ha precisato che gli uffici Iberia all’Avana resteranno operativi per fornire assistenza ai clienti. Già nelle scorse settimane, a partire dal 9 febbraio, i voli avevano subito modifiche operative a causa della situazione energetica, rendendo necessario uno scalo tecnico a Santo Domingo per il rifornimento di carburante nei voli di ritorno verso Madrid.

“Questa sospensione temporanea riguarda solo Cuba, a causa della sua situazione eccezionale. Iberia mantiene le altre operazioni come di consueto e, in vista dell’estate, offrirà un numero record di 21,4 milioni di posti”, ha sottolineato la compagnia aerea.

La decisione evidenzia le difficoltà logistiche e infrastrutturali che stanno interessando Cuba, con ripercussioni anche sul traffico aereo internazionale.