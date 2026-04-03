L’ambasciatore d’Italia a Santo Domingo, Sergio Maffettone, ha incontrato nei giorni scorsi i membri della rete consolare in una riunione dedicata alle principali questioni legate ai cittadini italiani all’estero.

Al centro dell’incontro, un confronto operativo finalizzato a migliorare la qualità dei servizi consolari e a rafforzare il rapporto di prossimità con le comunità italiane nel mondo. Durante la riunione si è svolto uno scambio di idee volto a individuare soluzioni concrete per rendere l’assistenza sempre più efficiente e accessibile.

Particolare attenzione è stata riservata alle strategie per rispondere in modo tempestivo alle esigenze dei cittadini, garantendo al contempo standard elevati di servizio e una presenza costante sul territorio.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di potenziamento della rete consolare, con l’obiettivo di offrire un supporto sempre più vicino, moderno e in linea con le necessità di una comunità italiana all’estero in continua evoluzione.