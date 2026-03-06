Lo scorso lunedì 2 marzo, il rappresentante per l’America Latina della divisione Elicotteri dell’azienda italiana Leonardo, l’ingegnere Fabrizio Romano, è stato ricevuto presso l’Ambasciata d’Italia dall’ambasciatore Sergio Maffettone.

L’incontro si inserisce nel costante lavoro di coordinamento e supporto svolto dall’Ambasciata per rafforzare la cooperazione istituzionale e industriale tra l’Italia e il Paese nel settore aeronautico e della difesa.

Successivamente, accompagnato dal vice capo missione dell’Ambasciata, Rodolfo Colaci, l’ingegnere Romano è stato ricevuto dal comandante generale dell’Aeronautica Militare, il maggiore generale pilota Floreal Suárez Martínez.

Durante l’incontro sono state affrontate questioni relative ai quattro elicotteri Leonardo AW169 (AgustaWestland 169) acquistati nel 2023.

Gli elicotteri sono attualmente in servizio presso la Base Aerea di San Isidro e operano sotto il comando dello Squadrone di Soccorso “Águilas”, contribuendo a rafforzare le capacità operative nelle missioni di ricerca, soccorso ed evacuazione medica.

L’iniziativa testimonia il ruolo attivo dell’Ambasciata nel promuovere la collaborazione tra istituzioni e industria italiana, valorizzando al tempo stesso l’eccellenza tecnologica del sistema produttivo nazionale nel campo aeronautico.