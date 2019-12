REPUBBLICA DOMINICANA | Gli auguri del Presidente del Comites, Paolo Dussich

“Si stima che in circa 300.000 dominicani scorra sangue italiano nelle vene. Incidiamo pertanto anche etnicamente nel popolo che ci ospita. La nostra è stata un’emigrazione di successo basata sull’apporto di lavoro e di capitali e sull’integrazione”

“Anche quest´anno volge al termine e con l’occasione, nella mia qualità di Presidente del Com.It.Es, mi rivolgo alla nostra Comunità per ricordare l’importanza dell’apporto dei nostri emigrati a questa nazione”. Inizia così il messaggio di auguri del presidente del Comites Paolo Dussich ai connazionali residenti nella Repubblica Dominicana in occasione delle Festività natalizie.

Pubblicato sull’ultimo numero di Azzurro Caribe, settimanale degli italiani residenti nei Caraibi e in Centro America, il messaggio del presidente Dussich continua: “Sono circa 150 anni che la nostra presenza si fa sentire nel paese caraibico. Ci siamo inseriti benissimo e abbiamo contribuito alla crescita del paese diventata in questi ultimi anni vertiginosa. Siamo protagonisti in tutto quanto di positivo è stato fatto. I discendenti dei nostri connazionali sono un punto di riferimento nell’economia, nella letteratura, nell’arte, nella religione, nello sport e nella politica”.

“Ora – prosegue Dussich – ci prepariamo a un passo avanti. Nuove imprese cercano di introdursi nel mercato, nuove iniziative culturali legano le due nazioni. Si stima che in circa 300.000 dominicani scorra sangue italiano nelle vene. Incidiamo pertanto anche etnicamente nel popolo che ci ospita. La nostra è stata un’emigrazione di successo basata sull’apporto di lavoro e di capitali e sull’integrazione”.

“É con grande emozione che mi rivolgo alla Comunitá – conclude il presidente del Comites – per estendere i miei piú fervidi auguri di un Buon Natale ed un Felice e Prospero Anno Nuovo”.