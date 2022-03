REPUBBLICA DOMINICANA | Azzurro Caribe intervista l’Ambasciatore d’Italia Stefano Queirolo Palmas

Di recente ha ricevuto nel suo ufficio in Ambasciata la dott.ssa Diana Spedicato, presidente del Comites di Santo Domingo. Quali i temi affrontati?

Non appena fattibile mi piacerebbe poter presentare al Comites appena eletto, e quindi fresco di mandato popolare, un programma di collaborazione su punti molto precisi per unire le forze nel venire incontro alle istanze espresse dalla collettività. La Presidente Spedicato sa che siamo pronti a partecipare ad una prossima riunione presenziale.







Il Comites ha pensato di creare una Commissione che si occupi di assistere gli italiani che decidono di venire a vivere o a investire nella Repubblica Dominicana. Come? Offrendo loro informazioni e indicando i canali giusti da seguire a livello legale, commerciale, burocratico. Lei crede che una commissione del genere possa essere utile?

In tutte le Sedi in cui sono stato inviato come Ambasciatore o Console ho sempre visto all’opera un qualche meccanismo informativo, di primo orientamento per nuovi arrivati, di facilitazione per l’insediamento e di aggregazione. Sono strumenti assai utili per chi cerca di orientarsi. Che ciò avvenga per iniziativa spontanea o da parte di un’istituzione della comunità non mi sembra fondamentale. Ma che si faccia, se ancora non c’è, sarebbe positivo.

Quanti sono, ad oggi, gli iscritti AIRE nella RD?

12.696, in crescita nonostante i vari rimpatri in Italia con lo scoppio della pandemia.

Nel mondo, sono tanti i connazionali che lamentano servizi consolari non adeguati ad un grande Paese qual è l’Italia. In certe zone del mondo, per rinnovare un passaporto possono essere necessari anche mesi. Quali sono, oggi, i tempi per rinnovare un passaporto a Santo Domingo?

In genere 2 o 3 settimane, se non ci sono difficoltà di sostanza. Sono tempi assai competitivi anche con quelli delle migliori questure in Italia. Gli appuntamenti si possono trovare pure a pochi giorni dalla richiesta, anche se questo dipende dal periodo dell’anno.