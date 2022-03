Cosa sono i casinò AAMS e i loro benefici?

Come ogni paese in cui il gioco d'azzardo è legale, un organismo di regolamentazione autorizza i siti di casinò italiani. Si tratta dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS)

Il gioco d’azzardo online è stato completamente legalizzato in Italia dal 2006. Molti italiani amano giocare ai giochi di casinò come le video slot, il poker, la roulette, il blackjack e i giochi con croupier dal vivo.

Tuttavia, come ogni paese in cui il gioco d’azzardo è legale, un organismo di regolamentazione autorizza i siti di casinò italiani. Si tratta dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS). Insieme all’Agenzia delle dogane e Dei Monopoli (ADM), l’ente ha il compito di assicurare che tutte le piattaforme di gioco d’azzardo con licenza aderiscano ai regolamenti richiesti.

Oggi, vi spiegheremo in dettaglio cosa sono i casinò AAMS e i vari vantaggi di cui potete godere giocando con loro. Cominciamo.

Cosa sono i casinò AAMS?

In parole povere, i casinò AAMS sono piattaforme di scommesse autorizzate dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Sono casinò online legittimi in Italia autorizzati a fornire servizi di gioco d’azzardo ai giocatori.

Per sapere se un operatore di scommesse ha una licenza AAMS, controlla il footer del sito. La maggior parte degli operatori fornisce qui le informazioni sulla loro licenza, e potresti anche trovarle nella loro pagina Chi siamo.

Tuttavia, puoi contattare il loro servizio di assistenza clienti se ancora non riesci a trovare le informazioni dopo aver controllato queste sezioni delle loro piattaforme. Dovrebbero essere in grado di fornirvi i loro numeri di licenza e altri dettagli relativi.

Casinò AAMS e giochi legali

Uno dei vantaggi di giocare ai casinò AAMS è che presentano solo giochi legali. Questi siti di scommesse collaborano con sviluppatori autorizzati per fornire ai loro giocatori una massiccia selezione di giochi che sono stati debitamente controllati e approvati dalle autorità necessarie.

Questo significa che puoi godere di una grande esperienza giocando a questi giochi. Inoltre, puoi stare sicuro che i giochi non sono truccati, quindi hai la stessa possibilità degli altri giocatori di vincere. Tra i giochi a cui potete giocare nei migliori nuovi casinò che operano con una licenza AAMS ci sono video slot, bingo, blackjack, roulette, baccarat e giochi con croupier dal vivo.

Casinò AAMS e bonus

Un altro vantaggio che deriva dal giocare ai casinò AAMS è quello di godere di incredibili e appetitosi bonus. Nella maggior parte dei casi, i migliori siti di scommesse offrono ai nuovi giocatori un bonus di benvenuto quando registrano un conto e fanno il loro primo deposito. Inoltre, questi operatori di gioco con licenza offrono altri bonus come giri gratis, match bonus, premi VIP e cashback.

In alcuni casi, si può anche essere in grado di partecipare a tornei di giochi di casinò per avere la possibilità di partecipare ai montepremi. Per conoscere i bonus disponibili in un casinò AAMS, controlla la sua pagina delle promozioni.

Casinò AAMS e sicurezza

La sicurezza è un aspetto importante da considerare quando si gioca online. La legge italiana sul gioco d’azzardo dà la priorità alla sicurezza della sua popolazione, quindi tutti i casinò AAMS sono tenuti a fornire un ambiente di gioco sicuro. Questi operatori online proteggono le loro piattaforme utilizzando SSL e altre tecnologie avanzate.

Oltre a questo, spesso collaborano con laboratori di test indipendenti come eCOGRA e iTechLabs per controllare i loro giochi e assicurarsi che siano equi da giocare. Per quanto riguarda i pagamenti, accettano solo opzioni bancarie che sono sicure e affidabili. Così, potete essere sicuri che le vostre informazioni personali e finanziarie siano al sicuro con loro.

Gioco mobile ai casinò AAMS

Con le tendenze attuali nel gioco dei casinò e il continuo aumento del tasso di penetrazione dei cellulari in tutto il mondo, ha senso giocare in siti di scommesse mobile-friendly. I migliori casinò AAMS sono ottimizzati per i cellulari. Le loro piattaforme sono accessibili su smartphone e tablet, quindi puoi divertirti a giocare in movimento.

Alcuni di questi operatori di scommesse forniscono anche ai giocatori delle applicazioni mobili scaricabili per i loro dispositivi Android e iOS. Con queste applicazioni, si può godere di un’esperienza di gioco coinvolgente.

Casinò AAMS e supporto clienti

L’assistenza clienti professionale è un altro vantaggio di cui puoi godere giocando nei migliori casinò online con licenza AAMS. Questi siti di scommesse spesso offrono ai giocatori un supporto clienti 24/7, e hanno un team dedicato che è sempre pronto e felice di assistere gli scommettitori.

Se avete qualche problema nei migliori casinò online AAMS, di solito potete raggiungerli facilmente attraverso opzioni come chat dal vivo, email o telefono. La maggior parte delle volte, questi operatori hanno anche una sezione FAQ completa con le risposte alle domande più comuni.

Transazioni ai casinò AAMS

Come accennato in precedenza, i siti di scommesse online più quotati che operano sotto la licenza AAMS hanno diverse opzioni bancarie sicure. Puoi finanziare il tuo conto scommesse e incassare le vincite usando carte di credito/debito, portafogli elettronici, trasferimenti bancari e criptovalute.

Impressionante, le migliori piattaforme di gioco d’azzardo AAMS elaborano anche le transazioni rapidamente. I depositi sono di solito processati istantaneamente per la maggior parte delle opzioni bancarie, ad eccezione dei trasferimenti bancari. E per quanto riguarda i prelievi, questi casinò li elaborano entro poche ore o giorni, a seconda del metodo di pagamento.

Riassumendo

Questo articolo ha fatto luce su cosa sono i casinò AAMS. Ricordate che ogni piattaforma di scommesse che vuole operare legalmente in Italia deve avere una licenza AAMS e aderire ai regolamenti dell’ente regolatore.

Indubbiamente, giocare sui siti di scommesse AAMS ha diversi vantaggi. Si può essere certi di giocare legalmente, e i giochi disponibili in questi siti sono di solito debitamente approvati. Inoltre, questi operatori offrono ai giocatori un ambiente di gioco sicuro e hanno numerosi bonus.

Tuttavia, assicuratevi di fare la vostra dovuta diligenza prima di selezionare qualsiasi casinò AAMS. Controllate tutti i fattori che vi interessano e verificate la licenza. Se lo fai, sarai sulla buona strada per giocare in uno dei migliori casinò AAMS.