Re Carlo e la regina Camilla si recheranno in Italia per festeggiare il loro ventesimo anniversario di matrimonio, che cade il 9 aprile. È quanto rivela il Daily Mail anche se da Buckingham Palace non è finora arrivata nessuna conferma.

Il primo grande viaggio all’estero della coppia reale quest’anno dovrebbe includere un’udienza con il Papa e una visita alla Cappella Sistina.

Il viaggio è organizzato per conto del Foreign and Commonwealth Office per rafforzare i legami tra i due Paesi dopo la Brexit.

Una fonte reale ha detto al tabloid britannico: “Il Re e la Regina sono assolutamente felici di recarsi in Italia, per celebrare i legami tra i nostri due Paesi, soprattutto in un periodo così importante per i loro ospiti. Il fatto che il loro anniversario importante cadrà durante la visita è un’aggiunta gradita”.