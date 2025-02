Sono positivi i dati della ripresa del turismo in Repubblica Dominicana. Nel 2024, oltre 11 milioni (precisamente 11.192.047) di turisti provenienti da tutto il mondo hanno scelto questa meta caraibica, generando un + 6% di arrivi rispetto al 2023 e + 32% nei confronti del 2019.

Anche il 2025 è iniziato sotto i migliori auspici. Indicatori come l’occupazione alberghiera e le prenotazioni di camere mostrano il buon andamento del turismo in Repubblica Dominicana anche nei primi giorni di gennaio 2025.

Da gennaio a dicembre 2024, il tasso di presenza ha raggiunto il 18%, dato che supera quello del 2023.

Le cinque principali destinazioni turistiche del paese (La Romana, Punta Cana, Puerto Plata, Samaná e Santo Domingo) hanno registrato tassi di occupazione superiori al 80%.

Il numero di prenotazioni di camere nei primi giorni di gennaio 2025 è persino superiore a questo già ottimo dato.

Anche quest’anno Repubblica Dominicana torna come espositore alla BIT, la Borsa internazionale del Turismo, che si svolgerà a Fiera Milano-Rho dal 9 all’11 febbraio. Con la sua presenza (Padiglione 9 stand 33-37) la destinazione conferma l’interesse nel mercato italiano, uno dei principali dall’Europa. Inoltre, la fiera rappresenta anche una buona occasione per entrare in contatto con potenziali buyer, oltre che un momento di confronto con tour operator e compagnie aeree.

VIVA WYNDHAM RESORTS sarà presente nello stand in qualità di co-espositore. “Ci auguriamo che gli italiani continuino a viaggiare verso il nostro paese – afferma la Direttrice dell’Ente del Turismo in Italia, Neyda Garcia – anche perché la Repubblica Dominicana è considerata una delle destinazioni turistiche più sicure dell’area dei Caraibi.

C’è tanta voglia di partire e i trend internazionali confermano che i viaggiatori sono alla ricerca di mete, anche di lungo raggio, immerse nella natura, con ampia proposta di luoghi lontani dalla folla; ci aspettiamo grande attenzione anche sul grande patrimonio naturalistico che l’isola offre, con luoghi dove riconnettersi con la natura, come parchi, lunghe spiagge, lagune, baie, foreste e la possibilità di una vacanza ‘attiva’ all’insegna dello sport e dello stile di vita salutare. In Repubblica Dominicana è facile fare una vacanza green in estrema sicurezza”.

Ecco alcune novità di quest’anno. Miches, con diversi investimenti alberghieri, come il Four Seasons all inclusive e il St. Regis, Hotel Zemi con 500 camere, entrambe di categoria lusso. Zemi Miches inclusive resort con 500 camere e Viva Miches inaugurato dicembre scorso. Cabo Rojo/Pedernales, con il nuovo porto adatto alle grandi navi da crociera, e dove si sta costruendo un hotel con apertura nel 2025.

Punta Bergantin in Puerto Plata, un complesso immobiliare con più di 4 mila camere, campi da golf, studio cinematografico e altri servizi. Sessantasei nuovi progetti alberghieri amplieranno la ricettività entro tre anni di 16.908 camere.