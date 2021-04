REGNO UNITO | Addio al principe Filippo, è morto il marito della regina Elisabetta [VIDEO]

Inossidabile punto di riferimento della corte britannica per decenni, il duca di Edimburgo aveva celebrato a novembre i 73 anni di matrimonio con la quasi 95enne Elisabetta II. Avrebbe compiuto 100 anni a giugno

Addio al principe Filippo. Duca di Edimburgo, consorte della regina Elisabetta II, è morto la scorsa notte. A comunicarlo la famiglia reale.

Aveva 99 anni, era stato dimesso di recente dopo alcune settimane in ospedale a Londra a causa di una non meglio precisata infezione – non legata al Covid – cui si erano aggiunti problemi al cuore.

La regina Elisabetta esprime “profonda tristezza” per la perdita “dell’amato marito”.

Inossidabile punto di riferimento della corte britannica per decenni, il duca di Edimburgo aveva celebrato a novembre i 73 anni di matrimonio con la quasi 95enne Elisabetta II. Avrebbe compiuto 100 anni a giugno.

Non saranno organizzati funerali di stato. Lo ha riferito il College of Arms, rimandando a Buckingham Palace per le informazioni dettagliate della cerimonia.

Non sarà prevista neppure la camera ardente. Il feretro del duca di Edimburgo sarà custodito nel castello di Windsor in vista del funerale alla St George’s Chapel, “in linea con le volontà” del marito della regina Elisabetta II.

“Le disposizioni del funerale sono state riviste in considerazione delle circostanze derivanti dalla pandemia del Covid-19, si richiede con rammarico che i cittadini non tentino di presenziare o partecipare a nessuno degli eventi che compongono il funerale”, afferma la nota della corporazione reale.

“Ricorderemo il duca di Edimburgo per il suo contributo alla nazione e per il suo solido supporto alla regina. Ed è proprio alla famiglia reale che sono rivolti i pensieri di tutto il Paese”, così il premier britannico Boris Johnson.

Bandiere a mezz’asta all’Ambasciata Britannica in Italia a Roma.