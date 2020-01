REGIONALI EMILIA ROMAGNA | Sgarbi capolista di Forza Italia: “Voglio il voto di chi mi apprezza” [VIDEO]

Vittorio Sgarbi, famoso critico d’arte e personaggio televisivo, capolista di Forza Italia alle regionali in Emilia Romagna, spiega al ‘Corriere della sera’ il perché della sua candidatura: “Il mio obiettivo è raddoppiare i voti che ad oggi sono attribuiti a FI e contribuire alla vittoria: in quel caso, il governo avrebbe i giorni contati”.

Raddoppiare “i voti non solo sul piano regionale, ma nazionale. Con una FI al 10%, sulla linea di FdI, la coalizione supererebbe il 50%. E a quel punto potrei candidarmi alla leadership. Perché no? Visto che non lo fanno le donne, che subiscono il ruolo del Sultano che è sempre stato Silvio e non colgono l’occasione”.

Secondo Sgarbi le donne “sono una delle ragioni del declino del partito: ossequiano il leader, non lo spronano, lo frenano, lo assediano”, poi aggiunge: “Se si vuole il sultano, ci sono io. Voglio il voto delle donne, dei giovani, perché Silvio ha la sua età, il voto a lui è commemorativo. Voglio il voto dei tantissimi delusi del M5s, di chi mi ascolta e mi apprezza. A 67 anni piaccio moltissimo anche ai bambini, perché mando a quel Paese tutti”.