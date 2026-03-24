L’evoluzione della nuova emigrazione italiana e i cambiamenti nelle comunità all’estero saranno al centro di due webinar promossi dal Consiglio Generale degli Italiani all’Estero, attraverso la VII Commissione tematica “Nuove emigrazioni, generazioni nuove”, presieduta da Matteo Bracciali.

L’iniziativa punta ad analizzare un fenomeno in costante trasformazione, che coinvolge sempre più giovani, famiglie e professionisti qualificati, ridefinendo il volto della presenza italiana nel mondo.

Primo webinar: focus su dati e flussi migratori

Il primo appuntamento, in programma il 1° aprile alle 17.30, dal titolo “L’emigrazione italiana oggi – Dialogo con Lorenzo Di Lenna, Fondazione Nord Est”, sarà dedicato all’analisi dei dati più recenti e delle dinamiche dei flussi migratori in uscita.

Tra i temi principali:

il profilo socio-professionale dei nuovi migranti

le principali destinazioni

le implicazioni per il sistema economico e territoriale italiano

Un’occasione per comprendere come e perché sta cambiando l’emigrazione italiana, sempre più caratterizzata da mobilità qualificata e percorsi internazionali.

Secondo incontro: famiglie expat e identità

Il secondo webinar, previsto per lunedì 20 aprile alle 17.30, sarà incentrato sulla ricerca “Crescere Expat – famiglie italiane in giro per il mondo”, curata da Eleonora Voltolina e promossa dalla Fondazione Migrantes.

L’incontro approfondirà:

le dinamiche familiari degli italiani all’estero

gli aspetti educativi e lavorativi

le questioni identitarie legate alla mobilità contemporanea

Un focus importante su una dimensione spesso meno raccontata, ma sempre più centrale nel fenomeno migratorio italiano.

Confronto con CGIE e Comites

Entrambi i webinar prevedono momenti di confronto diretto con i consiglieri del CGIE e dei Comites, offrendo uno spazio di dialogo tra istituzioni, rappresentanti delle comunità italiane all’estero e studiosi del fenomeno.

L’obiettivo è quello di analizzare i risultati delle ricerche e tradurli in strumenti utili per comprendere e governare i cambiamenti in atto.

La nuova emigrazione italiana non è più solo una questione numerica, ma un fenomeno complesso che intreccia lavoro, formazione, identità e globalizzazione.

Capire chi parte, perché lo fa e in che modo mantiene un legame con l’Italia è fondamentale per costruire politiche efficaci e una visione moderna del Paese.

I due webinar del CGIE rappresentano quindi un passaggio importante: non solo per leggere il presente, ma per immaginare il futuro di un’Italia sempre più diffusa nel mondo.