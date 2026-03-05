“Evidentemente il nervosismo a fronte alla crescita delle intenzioni di voto per il NO al referendum istituzionale sta portando a compiere evidenti scorrettezze nei confronti degli elettori italiani residenti all’estero”. Così in una nota Luciano Vecchi, responsabile PD per gli Italiani nel Mondo.
“Da ultimo il Comites di Rosario (Argentina) ha inserito un fac-simile di scheda con l’indicazione di voto per il SI’ nel materiale informativo per i residenti in una delle più importanti circoscrizioni consolari del mondo.
Nel chiedere alle Autorità preposte di intervenire tempestivamente per porre fine ad evidenti violazioni delle più elementari norme di correttezza – ha affermato l’esponente del PD – ribadiamo il nostro impegno per tutelare legalità nelle procedure elettorali e dignità per gli italiani nel mondo”.