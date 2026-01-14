Giorgio Chiabrera, cofondatore dell’agenzia Inform, che ha diretto per più di 30 anni, si spento a Roma martedì 15 gennaio. Aveva 93 anni.
Con la sua agenzia d’informazione dedicata in particolare agli italiani all’estero, Chiabrera ha raccontato la complessa realtà degli italiani nel mondo.
I funerali si svolgeranno a Roma, alle ore 12 di giovedì 15 gennaio, presso la parrocchia di San Lino in Via Pineta Sacchetti 75.
ItaliaChiamaItalia esprime le proprie condoglianze alla famiglia di Giorgio e si stringe in un ideale abbraccio ai colleghi di Inform.