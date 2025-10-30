“Ho avuto il piacere di partecipare a New York al Festival della Musica Italiana ‘NY Canta’, un evento che seguo da tempo e che ogni anno riesce a emozionare e unire gli italiani nel mondo”. Così la senatrice M5S Dolores Bevilacqua alla conferenza di presentazione del NY Canta – Festival della Musica Italiana di New York.

“Essere lì, tra connazionali che vivono lontano ma continuano a sentirsi parte della nostra comunità, è stato davvero toccante. Nonostante la distanza fisica, il loro cuore batte ancora in Italia.

“NY Canta” non è solo una manifestazione dedicata alla comunità italo-americana di New York: è un abbraccio che unisce tutti gli italiani nel mondo.

I cantanti arrivano da ogni continente e ognuno porta con sé una storia di identità e appartenenza che tiene vivo il legame con il nostro Paese.

Ho creduto fin da subito nel valore culturale di questo festival. Vederlo crescere di anno in anno è la prova del grande lavoro e della passione che ci sono dietro. È anche la dimostrazione di come il Servizio Pubblico possa svolgere al meglio la sua funzione, costruendo un ponte concreto tra l’Italia e i nostri connazionali all’estero. L’auspicio è che possa svolgere questa funzione in maniera sempre più efficace e forte”.