Matteo Salvini non ha alcuna intenzione di mollare: “Voglio costruire il Ponte, farò ciò che serve”, assicura lasciando Palazzo Chigi.

“Ci sono decine di migliaia di posti di lavoro in ballo. Quindi, senza nessuno scontro tra poteri dello Stato, daremo tutte le informazioni che ci vengono richieste”, ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture.

Salvini si è visto impegnato tra selfie e strette di mano con i sostenitori fuori da Palazzo Chigi.

Tra loro c’è anche un palermitano, con il quale il leader della Lega si ferma a scherzare: “Lo vuoi sto Ponte sì?”, e lui risponde: “Certo, vogliamo il Ponte, andate avanti”.

“Al progetto del Ponte sullo Stretto ci lavoro da tre anni, ci lavorerò per 3 anni e due mesi. Mi dicono gli ingegneri che in sette anni l’Italia avrà un’opera unica al mondo, quindi va bene così”, ha chiosato il ministro.