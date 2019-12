QUIRINALE | Studenti delle superiori incontrano Mattarella [VIDEO]

Benedetta, del liceo classico Dante di Roma, ha chiesto al presidente come poter garantire un futuro agli studi umanistici, minacciati dal consumismo della società moderna. “Ma il sapere è unico, e le discipline sono tutte intrecciate- ha risposto Mattarella- Anche la stessa economia è nata come una branca della filosofia morale. E poi le curiosità dei ragazzi sull’importanza dell’arte, della politica giovanile e sul dramma della violenza sulle donne. “Quando l’uomo si accanisce contro una donna pensando di farsi ragione con la forza dimostra solo di essere ottuso- ha risposto Mattarella a Federica, di Portici- dietro questo fenomeno non c’è alcuna ragione ma solo la stupidità di chi confonde l’amore con il possesso. Per combatterlo dobbiamo vigilare, scoraggiare questi episodi e soprattutto diffondere la cultura del rispetto delle libertà degli altri. Questa è l’unica risposta che possiamo dare”.

E ancora l’evasione fiscale, l’immigrazione – “un fenomeno che si deve governare con la razionalità e la consapevolezza di appartenere ad un’unica famiglia, quella umana” – e una considerazione sulla bellezza: “La bellezza è ovunque, pervade ogni attività umana e, come scrisse Dostoevskij, ‘salverà il mondo’”.

Zoe, da Milano, chiede al Presidente come poter contrastare l’individualismo della società moderna. “Chi si rifugia nell’individualismo si rifugia nella contemplazione di sé stesso, che è la cosa più triste- ha riposto Mattarella- Noi viviamo insieme con gli altri, questo è ciò che realizza la vita e la rende piacevole. Oggi i social sono uno strumento di immensa possibilità di interagire con altri, eppure c’è chi lo usa solo per parlare con quelli che la pensano come loro. Ma il mondo è bello proprio perché comprende una molteplicità di differenze”. Infine, un invito ai ragazzi di oggi: “non perdete la sensibilità e le attenzioni che state coltivando in questi anni. C’è bisogno della vostra autenticità. C’è bisogno di protagonismo giovanile”.