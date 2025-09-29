Fino al 1° ottobre 2025 Lignano Sabbiadoro e il Trofeo CONI accolgono 4.600 atleti e tecnici provenienti da ogni regione d’Italia, pronti a vivere un’esperienza all’insegna dello sport, dell’amicizia e del fair play.

Si tratta della più grande manifestazione sportiva italiana dedicata agli under 14, promossa dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano in collaborazione con il mondo dello sport organizzato.

A questo grande evento sportivo saranno presenti anche 4 giovani atleti “italo-discendenti” che, grazie alla convenzione sottoscritta fra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e il CONI hanno la possibilità di visitare i paesi di origine dei loro avi, riallacciando così legami concreti con l’Italia.

Infatti il progetto PNRR “Turismo delle Radici” ha coinvolto i ragazzi delle comunità italiane all’estero, promuovendo il Sistema Paese attraverso la realizzazione di incontri ed eventi sportivi a favore delle Comunità Italiane.

Grazie a questa iniziativa i 4 giovani “italo-discendenti”, assieme ad un gruppo CONI costituito da 27 atleti, 8 tecnici accompagnatori e 5 delegati provenienti da Argentina, Australia, Brasile e Venezuela, l’1 e 2 ottobre parteciperanno al “Viaggio delle radici”, un tour coordinato da ITALEA a Pordenone, Cividale e Trieste, con visita alle istituzioni e ai luoghi cari alle loro famiglie.

Giovedì 1° ottobre alle 10.30 ad accogliere questo gruppo in Municipio a Pordenone ci sarà l’assessore ai servizi demografici Walter De Bortoli che afferma: «Grazie alla collaborazione con Efasce, sodalizio che segue gli emigranti nel mondo, avremo la possibilità di accogliere nel nostro Municipio questo gruppo di giovani e di mostrare loro le bellezze di Pordenone, Capitale italiana della cultura 2027.

In tale occasione gli consegneremo dei gadget e una piantina della città, accompagnandoli per la Contrada Maggiore, piazza della Motta, fino all’ex convento di San Francesco, importante riferimento della cultura in città».

Questi i 4 atleti: Yuri Lopes Dos Reis (2012) dal Brasile, i cui trisavoli erano di Pordenone; Alessio Formica (2012) dall’Australia il cui nonno era di Cividale del Friuli; i fratelli Massimilliano Vincent (2012) e Bianca Danieletto (2013), anch’essi dall’Australia, il cui nonno era di Trieste.

Nel pomeriggio il gruppo raggiungerà Cividale e l’indomani sarà in visita al capoluogo regionale.