Quasi 15.000 turisti russi bloccati in Repubblica Dominicana

Quasi 15.000 turisti russi sono bloccati nella Repubblica Dominicana a causa delle restrizioni di viaggio imposte dopo l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca.

Il Paese caraibico ha affermato di avere raggiunto un accordo con le catene alberghiere per “garantire” la sistemazione dei turisti “fino a quando non sarà trovata una soluzione”.

I 14.800 turisti russi si trovano principalmente nella provincia orientale di La Altagracia, sede della località turistca di Punta Cana.

Usa: Blinken incontra ministri Esteri di Costa Rica, Repubblica Dominicana e Panama

Il segretario di stato Usa, Antony Blinken, ha ricevuto ieri a Washington i ministri degli Esteri di Costa Rica, Rodolfo Solano Quiro’s, Repubblica Dominicana, Roberto A’lvarez, e Panama, Erika Mouynes. La parti, riferisce una nota del Dipartimento di stato, hanno discusso, tra le altre cose, degli sforzi per favorire una migrazione ordinata e regolare nella regione e dell’importanza di ripristinare la democrazia ad Haiti attraverso un processo che sia guidato dagli haitiani. Discussi anche i piani per rafforzare la ripresa economica post-pandemia. Blinken ha infine ringraziato i tre paesi per il sostegno allo sforzo globale volto a difendere la democrazia e la sovranita’ dell’Ucraina.