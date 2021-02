Quanto valgono le rose delle squadre della Serie A?

Il campionato di Serie A è ormai arrivato al giro di boa con le due squadre milanesi, Milan e Inter, che si stanno contendendo la vetta della classifica. Dietro i due club meneghini è un continuo rincorrersi di squadre che puntano a rientrare nella corsa Scudetto, come la Juventus che dopo aver vinto lo scontro diretto con i rossoneri a San Siro, si è nuovamente accreditata come una delle più serie candidate per la conquista del tricolore (che per i bianconeri sarebbe il decimo di fila).

Al netto della classifica e dei giocatori che sinora si sono resi protagonisti in campo delle giocate più mirabolanti e dei più belli gol, quali sono oggi i reali valori delle rose delle squadre che compongono il campionato di Serie A?

Il club italiano che ha la rosa più costosa al momento è proprio la Juventus. La Vecchia Signora si porta in dote una formazione che ha un valore di mercato attuale pari a 692 milioni di euro, ben poca cosa se rapportato ai roster delle big inglesi come il Liverpool (1 miliardo e 100 milioni di euro) ed il Manchester City (1,06 miliardi di euro). Quella bianconera è l’undicesima formazione più costosa del vecchio continente: tra i calciatori più onerosi segnaliamo il difensore Matthijs de Ligt, uno dei migliori nel suo ruolo, il cui cartellino si aggira intorno ai 75 milioni di euro, Paulo Dybala (70 milioni di euro) e Cristiano Ronaldo che, a quasi 36 anni d’età (compirà gli anni a febbraio), vale ancora oltre 60 milioni di euro ed è uno degli attaccanti più richiesti al mondo.