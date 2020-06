CALCIO | Aurelio De Laurentiis e la formidabile resurrezione del Napoli

De Laurentiis non ha mai paura di andare controcorrente, anzi mi sembra che ci goda. E i fatti contano: ha preso un Napoli ch’era distrutto e lo ha reso grande

“A ogni essere umano è stata donata una grande virtù: la capacità di scegliere. Chi non la utilizza, la trasforma in una maledizione – e altri sceglieranno per lui” (Paulo Coelho)

“Domani sarò ciò che oggi ho scelto di essere” (James Joyce)

“Ciò che non è assolutamente possibile è non scegliere” (Jean-Paul Sartre)

“Ogni uomo ha un suo compito nella vita, e non è mai quello che egli avrebbe voluto scegliersi” (Hermann Hesse)

“Nel mondo non si ha molto di più, oltre la scelta tra la solitudine e la volgarità” (Arthur Schopenhauer)

De Laurentiis è l’artefice della ricostruzione del Napoli, da Gattuso al trionfo in Coppa. La formidabile resurrezione del Napoli ha, prima di tutti gli altri, un riferimento fondamentale, e cioè Aurelio De Laurentiis.

Verrebbe voglia, subito, di rispondere: Rino Gattuso. E anch’io ci ho pensato. Ma chi lo ha scelto, Gattuso? E non era una scelta facile: Rino, o meglio “Ringhio”, è stato un calciatore formidabile, un lottatore, ha contribuito a indimenticabili successi del Milan (è anche campione del mondo, con la Nazionale, nel 2006).