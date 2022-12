QATAR 2022 | Francia batte Marocco 2 a 0. Domenica in finale con l’Argentina di Messi

Francia batte Marocco 2 a 0 e vola in finale. Se la vedrà domenica con l’Argentina di Lionel Messi per l’ultimo match di questi mondiali 2022.

Il gol di Theo Hernandez dopo una manciata di minuti (4′) e quello di Kolo Muani al 79′ spengono il sogno Marocco, una squadra che comunque ha giocato bene. Merita certamente l’onore delle armi. Ha giocato la partita fino all’ultimo secondo e ci ha fatto vedere un grande mondiale.



Primo tempo a ritmi elevatissimi allo stadio Al Bayt. Parte bene il Marocco ma è la Francia a passare al primo tentativo. Griezmann mette un buon pallone in mezzo, Mbappé calcia, la difesa respinge ma sul secondo palo è ben appostato Theo Hernandez che batte Bounou in acrobazia.

La squadra di Regragui prova a reagire ma è la Francia ancora pericolosa con una conclusione di Giroud che si stampa sul palo.

Il Marocco non si dà per vinto e chiude il primo tempo in attacco: dagli sviluppi di un angolo El Yamiq ci prova in rovesciata e la sua conclusione colpisce il palo.

Primo tempo bellissimo. Nella ripresa il Marocco si riversa nell’area della Francia. Il che apre spazi per le sgroppate dei transalpini. Al 79′ la Francia attacca, lo fa sempre con Mbappé che prova l’ennesima conclusione della partita, la palla filtra, viene respinta e finisce ancora sul secondo palo dove interviene Kolo Muani che, appena entrato, deve solo appoggiare alle spalle di Bounou. Nel finale batti e ribatti in area della Francia e prodigioso salvataggio sulla linea di porta transalpina che salva dal gol dei nordafricani. Finisce 2-0.

Francia e Argentina, la finale più gettonata e giusta del mondiale. Il 18 dicembre 2022 a Losail (ore 16) si affronteranno due squadre, entrambe a caccia del terzo mondiale. La Francia lo ha vinto nel 1998 e nel 2018, l’Argentina nel 1978 e nel 1986. L’Argentina ha perso tre finali mondiali (1930, 1990, 2014), la Francia una (2006).