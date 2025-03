A quasi trent’anni dal delitto c’è un sospettato per la morte di Iolanda Castillo, prostituta 34enne originaria di Santo Domingo uccisa attorno al 2 maggio 1996 in un appartamento di Lido di Savio, sul litorale ravennate.

Si tratta di un 62enne brasiliano ora indagato a piede libero per omicidio aggravato da sevizie e crudeltà.

Come riferito dai due quotidiani locali ‘il Resto del Carlino‘ e ‘Corriere Romagna’, il movente delineato dalla Procura di Ravenna punta diritto verso l’ambiente della prostituzione: il 62enne, che sfruttava il lavoro della vittima in Umbria, quando la 34enne si è allontanata per raggiungere la riviera romagnola, l’avrebbe raggiunta apposta con l’intento di punirla.

Al momento l’uomo risulta irreperibile tanto che il Gup Andrea Galanti, in seguito a richiesta di rinvio a giudizio, ha sospeso le udienze disponendo la ricerca a oltranza del sospettato.

La 34enne, arrivata in Italia da meno di un anno dal delitto come colf e giunta a marzo nella località ravennate, era stata trovata esanime dai carabinieri il 5 maggio su segnalazione della donna che la stava ospitando nel suo appartamento e che non la sentiva più al telefono: era supina sul letto, senza vestiti, con braccia e gambe legate dalla cintura della vestaglia e segnata da percosse e numerose coltellate.

Il suo assassino, prima di andarsene, le aveva anche tappato la bocca con uno slip da uomo e le aveva conficcato due coltelli nel cuore. Le indagini avevano vagliato piste legate a clienti, possibili rancori (la posizione del brasiliano era stata archiviata nel 2006) e perfino serial killer di prostitute.

Le nuove indagini – coordinate dalla Pm Monica Gargiulo – sono partite nell’ottobre 2020 quando i Ris hanno rilevato una forte verosimiglianza su un’impronta lasciata sulla scena del crimine e l’impronta del 62enne disponibile su Afis: 17 punti di convergenza che hanno riacceso i sospetti sul brasiliano grazie anche a dichiarazioni di una persona vicina all’uomo, alle analisi dei tabulati telefonici e alla valutazione dei rapporti tra 62enne e vittima.

Con un problema tecnico da superare: nel 2002 l’impronta dell’indagato era stata presa in maniera non corretta nell’ambito di un arresto per droga.

Ecco dunque la necessità di interpellare le autorità del Brasile per procedere a nuovi accertamenti tecnici e per confrontare anche il Dna. Finora del sospettato nessuna notizia.