“Come organizzatori siamo soddisfatti di questa seconda edizione del salone Nautico di Roma, sia per il riconoscimento di esposizione internazionale che abbiamo ricevuto dalla regione Lazio, sia per la presenza di espositori che sono in aumento rispetto allo scorso anno. L’afflusso di pubblico del primo giorno, dei nove in programma, ci lascia intuire che i visitatori sono interessati alla media e piccola nautica, ma soprattutto sono qui per vedere la produzione che i cantieri presentano per l’anno venturo”.

Queste le parole di Gennaro Amato, presidente dell’Associazione Filiera della Nautica Italiana società organizzatrice del salone nautico, che sottolineano la crescita dell’esposizione in corso nei padiglioni, 7 e 8, di Fiera Roma Spa. Tra le oltre 120 imbarcazioni presenti, tra gozzi, motoscafi e gommoni, molte le novità per il mercato 2026, che vedono l’abitabilità di bordo e la comodità dei servizi il comune denominatore innovativo.

La folta partecipazione di visitatori, sin dalle prime ore di apertura della rassegna nautica, lascia ben sperare nella ripresa di mercato del comparto produttivo, quello tra i 6 e 12 metri, che invece ha registrato nelle ultime due stagioni estive qualche flessione di acquisto.

“Il problema della nautica da diporto di medio e piccolo taglio è rappresentato dall’assenza di ormeggi e, più si scende nel sud del Paese, la questione crea una perplessità non da poco per chi è intenzionato a comprare una barca – afferma il presidente di Afina, Gennaro Amato -. Ma devo dire che la voglia di mare è tanta e quindi il pubblico continua a sognare di diventare armatore. Per fortuna della nautica da diporto italiana, secondo la programmazione degli impegni di Governo, la problematica è già stata accolta trovando le giuste soluzioni per favorire, nella realizzazione di nuovi porti turistici da diporto, i giusti servizi al comparto ed agli utenti del mare”.

Molte le novità presenti a Roma, in particolare tra i battelli pneumatici che restano il segmento produttivo di maggior interesse dei visitatori. La duttilità dell’imbarcazione, facilmente trasportabile, e l’attenzione dei produttori di fornire i gommoni di ogni tipo di accessorio e comodità di bordo, persino nell’evoluzione della parte sottocoperta offrendo una vivibilità maggiore, tanto da rendere il mercato di queste imbarcazioni estremamente interessante per il pubblico.

Folta anche la partecipazione di società di servizi, dai trasporti alle scuole nautiche, di accessoristica e di innovativi sistemi di pontili galleggianti.

Anche i motori marini sono presenti, così come l’intrattenimento con aziende di moto d’acqua che presentano novità particolari per una guida senza patente.

Il salone sarà aperto, tutti i giorni, da sabato 6 a domenica 14 dicembre, con orario continuato dalle 10.30 – 18.30.