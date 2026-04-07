Si muovono gli equilibri politici nazionali secondo l’ultima rilevazione realizzata da Only Numbers per Porta a Porta. Il dato principale riguarda Fratelli d’Italia, che resta primo partito ma registra una flessione significativa, scendendo al 27,3% (-2%) rispetto a inizio marzo.
Alle spalle si conferma il Partito Democratico, anch’esso in lieve calo al 22,3% (-0,7%), mentre il Movimento 5 Stelle mostra segnali di ripresa, salendo all’11,7% (+1,2%).
Nel centrodestra, Forza Italia si attesta all’8,8% (-0,2%) e la Lega all’8,3% (-0,2%), mentre Noi Moderati resta sotto l’1% ma in lieve crescita allo 0,7%.
Nel campo delle opposizioni, Alleanza Verdi e Sinistra si mantiene stabile al 6,5%, mentre si registrano piccoli movimenti tra i partiti centristi: Azione sale al 3,2% (+0,4%), Italia Viva scende al 2,4% (-0,2%) e +Europa cresce all’1,9% (+0,5%). Presente anche Futuro Nazionale, che raggiunge il 3,4% (+0,1%).
Gli equilibri tra coalizioni
Nel complesso, il centrodestra si attesta al 45,1%, perdendo oltre due punti (-2,2%). Il centrosinistra è al 30,7% (-0,2%), mentre il cosiddetto campo largo (alleanza più ampia delle opposizioni) cresce al 44,8% (+0,8%), riducendo il divario.
Resta ancora elevata la quota di astenuti e indecisi, pari al 44,7%, seppur in lieve calo rispetto alla precedente rilevazione.
Un quadro in evoluzione
Il sondaggio fotografa un quadro politico in movimento, con una lieve erosione del consenso per la maggioranza e segnali di recupero per alcune forze di opposizione.
Un trend che, se confermato nei prossimi mesi, potrebbe riaprire la partita degli equilibri politici, in un contesto in cui resta decisivo il peso degli indecisi.