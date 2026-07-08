Gloria De Lazzari uccisa a Manchester, dopo sei mesi la salma torna in Italia

ROMA – Dopo quasi sei mesi di attesa, il corpo di Gloria De Lazzari, la cittadina italiana uccisa il 19 gennaio scorso a Bolton, nei pressi di Manchester, potrà finalmente fare ritorno in Italia. Una notizia attesa con dolore e speranza dalla famiglia, che da mesi chiedeva di poter riportare a casa la donna per darle una degna sepoltura.

A dare voce al sollievo, seppur segnato da un dolore che resta immenso, è stata la madre della 45enne, che ha affidato il proprio sentimento a poche, toccanti parole: «Non potrò più rivedere mia figlia, ma almeno avrò un luogo dove piangerla».

L’ultimo viaggio verso il Veneto

Secondo quanto riportato da La Tribuna di Treviso, la bara con il corpo di Gloria De Lazzari lascerà l’obitorio di Manchester il 13 luglio, con destinazione l’aeroporto di Venezia. Da lì raggiungerà Musestre, la comunità dove familiari, amici e conoscenti potranno renderle l’ultimo saluto.

Il rientro della salma pone fine a una lunga attesa, causata da un iter burocratico che ha impedito per mesi il trasferimento del corpo in Italia.

L’inchiesta sull’omicidio è ancora aperta

Sul fronte giudiziario, il procedimento penale nel Regno Unito è ancora in corso.

Al centro delle indagini resta James Morton, cittadino britannico di 33 anni, individuato dagli investigatori sin dalle prime ore come il principale sospettato per l’omicidio della donna italiana.

L’uomo è attualmente in attesa dell’esito della perizia psichiatrica richiesta dalla difesa, mentre gli investigatori continuano a raccogliere elementi probatori a suo carico.

Per la conclusione delle indagini sarà necessario attendere ancora diverse settimane. L’autorità giudiziaria britannica ha infatti disposto, nei mesi scorsi, una seconda autopsia sul corpo della vittima per chiarire con precisione la dinamica dell’aggressione e la natura delle ferite mortali.

Una comunità pronta ad accogliere Gloria

Il ritorno della salma consentirà finalmente ai familiari e alla comunità di Musestre di salutare Gloria De Lazzari e accompagnarla nell’ultimo viaggio.

Una vicenda che ha profondamente colpito non solo il territorio trevigiano, ma anche la comunità italiana residente nel Regno Unito, rimasta sconvolta dall’omicidio della connazionale e dalla lunga attesa necessaria per riportarla a casa.