Sabato 11 luglio il Presidente della Repubblica Dominicana, Luis Abinader, inaugurerà il progetto turistico-residenziale Blu Terrenas, un importante investimento interamente italiano che rappresenta un esempio concreto della capacità imprenditoriale del nostro Paese di creare sviluppo, occupazione e nuove opportunità economiche all’estero.

Alla cerimonia parteciperanno, oltre al Capo dello Stato dominicano, l’Ambasciatore d’Italia a Santo Domingo, Sergio Maffettone, che interverrà nel corso dell’evento, e Vincenzo Odoguardi, Consigliere personale del Sottosegretario agli Affari Esteri Massimo Dell’Utri per i rapporti economici e di raccordo con le comunità, le associazioni e le istituzioni dell’area Nord e Centro America e Caraibi.

L’inaugurazione di Blu Terrenas rappresenta un momento di particolare rilievo per i rapporti tra Italia e Repubblica Dominicana, testimoniando la fiducia degli imprenditori italiani nelle potenzialità di crescita del Paese caraibico e il ruolo sempre più centrale delle eccellenze italiane nello sviluppo economico internazionale.

La presenza del Presidente Abinader e delle autorità italiane conferma il valore istituzionale dell’iniziativa e rafforza il dialogo tra i due Paesi, all’insegna della cooperazione economica, degli investimenti e della valorizzazione del Made in Italy.