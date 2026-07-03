Il Consorzio Tutela Formaggio Asiago porta l’Asiago DOP sulle spiagge più amate d’Italia: sette tappe, una rete di talent e contenuti originali sui social per raccontare la versatilità del formaggio nei momenti conviviali

L’estate 2026 ha un nuovo protagonista. Si chiama Asiago Beach DOP ed è la campagna estiva del Consorzio Tutela Formaggio Asiago che porta la specialità veneto-trentina al centro di uno dei momenti più amati della bella stagione: l’aperitivo in riva al mare.

Sette tappe, un viaggio che attraversa la penisola da nord a sud per raccontare come il formaggio Asiago sia compagno ideale dei momenti conviviali dell’estate.

A partire dal 2 luglio, su Instagram, TikTok e Facebook, Asiago Beach DOP interpreta il rito dell’aperitivo con il coinvolgimento di talent nelle più amate destinazioni balneari italiane: Jesolo (Veneto), Rimini (Emilia-Romagna), Santa Margherita Ligure (Liguria), Orbetello (Toscana), Sirolo (Marche), Santa Severa, Località Santa Marinella (Lazio) e Brindisi (Puglia).

Oltre 6 italiani su 10 considerano il fuori casa un piacere irrinunciabile (dati Nielsen) e l’aperitivo si conferma tra i momenti di socialità più sentiti, soprattutto d’estate.

Asiago Beach DOP intercetta questo trend raccontando l’Asiago DOP come protagonista di una convivialità sempre più orientata alla qualità, alla condivisione e alla scoperta di abbinamenti originali.

Ogni tappa è quindi un’esperienza che unisce il rito dell’aperitivo ai sapori del territorio: il formaggio Asiago incontra le più distintive produzioni locali e i migliori pairing con cocktail, mocktail, vini e birre, in un dialogo continuo tra identità diverse lungo le coste italiane.

Dall’Asiago DOP Fresco, con le sue note lattiche e delicate, fino all’Asiago DOP Stagionato, dai 90 giorni agli oltre 15 mesi di maturazione, più strutturato e ricco di sfumature aromatiche, ogni tipologia esprime una propria personalità e una naturale versatilità, aprendo a inattesi abbinamenti.

Realizzata in collaborazione con Chef in Camicia, la food media company italiana con una community di oltre 5 milioni di persone, la nuova campagna digitale si inserisce nel progetto multicanale del Consorzio Tutela Formaggio Asiago dedicato ai nuovi stili di consumo, che integra contenuti digitali, esperienze sul territorio e collaborazioni con realtà del mondo food & wine.

Con Asiago Beach DOP, il Consorzio Tutela Formaggio Asiago prosegue nella promozione della denominazione, avvicinando nuovi pubblici attraverso linguaggi contemporanei e nuove occasioni di consumo capaci di coniugare gusto e cultura del territorio.